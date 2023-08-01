Günübirlik kiralama vergisi nasıl olacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün yılın ilk yarısına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Ersoy, Türkiye'ye çok fazla turistin geldiğini ancak hepsinin otellerde konaklamadığını söyledi. "Bir kısmı aldığı evlerde kalıyor, bir kısmı da konutlarını turistlere kiralıyor" dedi. Bakan Ersoy, bu kiralamaların denetim altına alınacağını ve vergilendirileceğini söyledi. Peki bu vergilendirme nasıl yapılacak, bu adım ne sağlayacak? Tüm Girişimci ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımıcısı Hakan Özelmacıklı, NTV yayınında Benel Hızarcı'nın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.