İş Bankası'ndan 100. yıl konferansı | Adnan Bali: İkinci yüzyıla da Atatürk vizyonunu getirmeyi hedefliyoruz
Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılı kapsamında önemli bir konferans düzenliyor. "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı" bugün başladı. Konferansa yurt dışından birçok önemli bilim insanı katılacak. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, NTV ekibinden Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.
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