İstanbullunun barınma imtihanı: Birçok ilçede asgari ücret fiyatına ev bulmak imkansız
İstanbul'da barınmak, özellikle de kirada oturanlar açısından her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Öyle ki birçok ilçede kiralar 20 bin lirayı geçti, bazı ilçelerde 40 bin liranın da üzerine çıktı. Kiracılar yükselen fiyatlar karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Uzmanlara göre kira fiyatlarındaki artışın normalleşmesi, ancak enflasyonun düşüşüyle mümkün. İşte ayrıntılar... (Haber: Sena Gürbıyık Kamera: Savaş Daldal)