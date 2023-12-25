Kentsel dönüşümde 1,5 milyon TL destek başlıyor: Bir daireyi yenilemenin maliyeti ne kadar?
"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 350 bin konutun dönüştürüleceğini ifade ederek, "Vatandaşımız 1 buçuk milyon TL'lik destekle evini yapacak" dedi. Peki, konutta dönüşüm maliyeti ne kadar? Bir binanın yenilenmesi ne kadar süre gerektiriyor? Kentsel dönüşüm konut arzını artırır mı? Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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