Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları: Tahliye taahhütnamesi geçerli mi?
Kiracılarla ev sahipleri arasındaki sorunların ekrana taşınmadığı gün neredeyse yok. Konu bu kez de, kira sözleşmesine tahliye taahhütnamesi ekleyen ev sahipleriyle gündeme geldi. Bazı ev sahiplerinin tahliye taahütnamesini imzalamayana ev vermediği belirtiliyor. Peki uzmanlar bu duruma ne diyor? Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, NTV yayınında merak edilenleri yanıtladı.
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