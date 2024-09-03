Kirada tavan zam pratikte işlemiyor mu?

Ağustos ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 64,91 olacak. Ancak Ipsos Araştırma şirketinin araştırmasına göre, evi kirada olan ev sahiplerinin yüzde 42'si kira oranı yüzde 25 ile sınırlı olduğu dönemde de, yeni kira artış oranı olan TÜFE uygulamasında da kira artışlarını bu seviyede yapmadı. Ev sahipleri zammı evlerinin bulunduğu semtteki ortalama kira oranında yaptığını ya da yapacağını belirtiyor. Emlak Uzmanı Olcay Selvi, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.