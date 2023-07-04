Kirada yüzde 25 artış uygulaması: Esnaf, iş yeri kiralarına da sınır istiyor
Türkiye'de son dönemin en ciddi sorunlarından biri kira sorunu. Konut kira artışına yüzde 25 zam sınırı uygulamasının bir yıl daha devam etmesi kararı alındı. Bazı ev sahipleri uygulamanın uzatılmasından memnun değil, kiracılar ise bu sınırlandırmaya zaten uyulmadığını söylüyor. Esnaf, bu uygulamanın dükkanlar için de geçerli olmasını istiyor. (Haber: Tuana Çiftçi Kamera: Bahattin Demir)
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