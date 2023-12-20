Merkez Bankası faiz artışına devam eder mi?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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