Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesi ne getirecek?
Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. Karara göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi. Kredi kartı gecikme faizi ise yüzde 2,13 oldu. Taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı da yüzde 2 olarak yeniden belirlendi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 3 olan büyüme sınırı değişmedi. İhtiyaç ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırma tedbirlerinin dışında tutuldu. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Selva Demiralp, NTV yayınında Duygu Gözde Arslan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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