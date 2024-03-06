Merkez Bankası'nın yeni kredi adımı piyasaları nasıl etkiler?
Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma çerçevesinde kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Uzmanlara göre TCMB kararı ile bankalar, ihtiyaç ve ticari kredi kullanımında daha seçici davranacak. Kredi ve mevduat faizlerinde artış yaşanacak. Bankalar, sınırların üzerinde kredi büyümesi halinde ek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Peki Merkez Bankası'nın kredi kararı piyasaları etkiler mi? Stratejist Çağlar Toros, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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