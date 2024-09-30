"Nakit mi, kredi kartı mı?" tartışması: Kartla ödemede fiyat farkı yasal mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ödemeyi elden isteyen işletmeleri uyardı. Vatandaşları da bu durumu şikayet etmeye davet etti. Uzmanlar ise, esnafların kredi kartıyla yapılan ödemeyi kabul etmek zorunda olduğunu söylüyor. TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat İdris Yılmaz, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
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