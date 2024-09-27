Ödüllü ekonomist Krugman NTV'ye konuştu: Türkiye nadir görünen bir enflasyon sorunu yaşadı
Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı" devam ediyor. Konuşmacılar arasında Nobel Ödüllü ekonomist Paul Krugman da vardı. NTV ekibinden Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtlayan Krugman, Türkiye ve dünyanın ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
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