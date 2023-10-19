Piyasalar savaşa dair riskleri fiyatladı mı? En kötü senaryo ne?
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar dünya ekonomisi için yeni bir tehdit doğurdu. Artan petrol fiyatları küresel enflasyon endişesini alevlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji maliyetleri ile başa çıkmaya çalışan dünya ekonomileri, şimdi Gazze'deki gelişmeleri takip ediyor. Peki, piyasa savaşa dair riskleri fiyatladı mı? En kötü senaryo ne? Savaş ekonomileri nasıl etkileyecek? TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel, NTV yayınında konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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