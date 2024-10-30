Piyasalarda gündem ABD seçimleri: Başkanlık yarışında son düzlük
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri, tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye başladı. Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, ABD'nin 60. başkanı olabilmek için seçimlerde mücadele edecek. Piyasalarda altın, tahvil faizi ve borsalarda sert yükselişler kaydedildi. ABD seçimleri öncesi yapılan son ankete göre kimin önde olduğu merak ediliyor. Albright Stonebridge Group Başdanışmanı Hakan Akbaş, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.