Piyasalarda suikast gerginliği: Altın ve petrol fiyatları yükselecek mi?
İsrail'in Lübnan ve Şam'a yönelik saldırıları, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikaste uğraması jeopolitik riskleri tırmandırdı. Suikast sonrası gözler piyasalara çevrilirken altın ve petrol fiyatlarının nasıl etkileneceği merak konusu oldu. NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Albright Stonebridge Group Başdanışmanı Hakan Akbaş, "Önümüzdeki 100 gün içinde altın ve petrolü yukarı yönlü görüyorum." dedi.