Plastik poşetin fiyatı artabilir
Beş yıldır 25 kuruştan satılan market poşetlerinin fiyatı artabilir. Konu, kurulan komisyonda değerlendirildi, sektör temsilcileri artış istiyor. Atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti. Son kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verecek. (Haber: Sibel Can Kamera: Kazım Özbek)
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