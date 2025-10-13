Restoran ve kafelere fiyat paylaşma şartı
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışına karşı yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. Restoran ve kafeler artık sattılan ürünlerin fiyatlarını, Ticaret Bakanlığına bildirmek zorunda.
Bildirilen fiyat listeleri ise; bakanlığın önümüzdeki günlerde duyuracağı sistem üzerinden erişime açılacak. Böylece, tüketiciler gidecekleri restoranda ne kadar ücret ödeyeceğini önceden hesaplayabilecek. Muhabir Sibel Can'ın özel haberi...
