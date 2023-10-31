Tasarruf etmenin yolu Fairy kullanmaktan geçiyor
Türkiye’nin lider bulaşık deterjanı markası Fairy, inovatif ürünleri ile enerji, su ve gıda gibi kaynakların en çok kullanıldığı alanlardan biri olan mutfaklarda tasarrufun da öncüsü. Üstün performanslı Fairy ürünleri, daha az su ve enerji kullanımına ve daha az deterjanla daha fazla elde bulaşık yıkamaya kapı açarak, aile bütçesine büyük katkı sağlıyor. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde tasarrufun önemine ve gerekliliğine bir kez daha dikkat çeken Fairy, yenilikçi ürünleri ile bulaşıklarda kısa programa geçildiğinde elektrik faturalarında paket başına 165 TL, bulaşıklar soğuk suda yıkandığında ise yılda 300 TL’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.
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