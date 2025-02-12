Tüm market fiyatları tek sitede
Zincir marketlerdeki tüm fiyatlar tek bir platforma toplandı. Vatandaşlar, yeni açılan web sitesi aracılığıyla ürünlkeri kıyaslayabilecek. Birçok zincir marketin fiyat bilgisinin yer aldığı sitede, ürün arama özelliği de bulunuyor. Site üzerinde alışveriş yapılamıyor.
Vatandaşlar, "http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün karşılaştırmasını yapabilecek.
Haber: Deniz Tüysüz, Kamera: Cüneyt Ali Horozal
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