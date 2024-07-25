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Ustalar yetiştirecek çırak bulamıyor: En fazla iş açığı imalat sektöründe

İŞKUR haziran ayı istihdam verilerini açıkladı. En fazla iş açığı 530 bin kişi ile imalat sektöründe meydana geldi. Tesisatçı, teknisyen gibi meslek alanlarında maaşlar 55-60 bin lirayı bulabiliyor. Ancak işin ustaları "Bırakın yeni personel, çırak bile bulmakta güçlük çekiyoruz." diyor. İşte ayrıntılar...
(Haber: Baran Bila Kamera: Cahit Kazan)

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