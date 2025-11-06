Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Mehmet Şimşek yanıtladı
06.11.2025 15:02
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi ve harçlarda enflasyon hedefinin dikkate alınacağını açıkladı. Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemelerin daha düşük oranda yapılması gündemimizde." dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.