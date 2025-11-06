Vergi ve harçlar ne kadar artacak? Mehmet Şimşek yanıtladı

06.11.2025 15:02

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi ve harçlarda enflasyon hedefinin dikkate alınacağını açıkladı. Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemelerin daha düşük oranda yapılması gündemimizde." dedi.