Weihai Çin'in en popüler turistik kentlerinden biri oluyor
Çin'de, Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan Ulusal Gün ile Ay takvimine göre kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasının bilançosu belli oldu. 8 günlük tatil sırasında yurt içinde 460 milyon seyahat yapıldı.
29 Eylül - 6 Ekim'i kapsayan 8 günlük tatilde, karayollarıyla 290 milyon, demiryollarıyla 141 milyon, hava yollarıyla 17 milyon ve deniz ve nehir yollarıyla 11 milyona yakın seyahat yapıldı.
Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalarının uygulandığı geçen yıla kıyasla seyahatlerdeki artış yüzde 57 oldu.
Demiryollarıyla yapılan seyahatler geçen yıla göre yüzde 158, hava yollarıyla yapılanlar ise yüzde 195 artış kaydetti.
8 günlük tatilde Çin’e gelen Turist sayısı ise 6 milyona yaklaştı.
Tatil süresinde Çin'den yurt dışına 6 milyon kişi çıkarken, geçen yıla kıyasla artış yaklaşık yüzde 300 oldu.
Çinli turistler tarafından en çok tercih edilen şehirler Pekin, Şanghay, Guangzhou, Hangzhou, Nanjing, Tianjin, Chengdu ve Weihai oldu.
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