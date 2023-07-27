Yüksek site aidatlarına dikkat! Site aidatları neden artıyor?
Son dönemde yaşanan fiyat artışları ve asgari ücretin zamlanması, site ve apartman aidatlarına da yansıdı. Tesis yöneticileri en büyük gider kalemi personel masrafları olan site ve apartmanlarda aidatların artmasını kaçınılmaz olarak yorumluyor. Kat malikleri ise yüksek aidatlara çözüm arıyor. Site ve apartman yönetiminde uzmanların, yüksek aidatlara karşı ne yapılması gerektiği konusunda bazı önerileri var. İşte ayrıntılar...
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