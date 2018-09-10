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0'dan 100'e 9 Eylül 2018
10.09.2018 - 11:40

Dünya Ralli Şampiyonası, 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris ve çevresinde yapılacak. Motor sporları meraklıları Türkiye’de buluşacak. “Ralli kaç ayaktan oluşacak?”, “Kimler katılacak?”, “Rallinin Türkiye’ye getiriliş süreci nasıl ilerledi?”, “Büyük ödül ne olacak?” Bu önemli etkinlikle ilgili merak edilenler ve daha fazlası 0’dan 100’e de... Saffet Üçüncü uluslararası organizasyonla ilgili her şeyi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ile konuşacak.
0’dan 100’e, 9 Eylül Pazar 19.15’te NTV’de.

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