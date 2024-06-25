7 Temmuz sonrası araba fiyatları ne olur? Otomobil fiyatları artar mı? Uzmanı yanıtladı
Sıfır otomobil satışlarında 7 Temmuz hareketliliği sürüyor. Avrupa mutabakatı çerçevesinde bu tarihe kadar otomobillerin genel güvenlik regülasyonlarının güncellenmiş olması gerekiyor. 7 Temmuz'dan itibaren uyum sağlayamayan araçlar satılamayacak. Otomobil markaları da ellerinde bu prosedüre uymayan araçları satmak için kampanya düzenliyor. 7 Temmuz sonrasında fiyatlar tekrar artar mı? Ne kadar fark eder? Sıfır otomobillere olan talep ikinci eli baskılıyor mu? İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk, NTV yayınında konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.