Araç kiralarken dolandırıcıların hedefi oldu

Turizm sezonunda araç kiralama sektörü de en yoğun günlerini yaşıyor. Bu durum dolandırıcılara fırsat doğurdu, birçok kişi dolandırıldı. Dolandırıcılar kurumsal firmaların taklit internet sitelerini yapıyor. Uzmanlar son zamanlarda artan sahte firmalara karşı uyarıyor. Peki tüketiciler sahte internet sitelerini nasıl anlayabilir?

NTV 27.07.2021 - 06:11 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 06:14

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