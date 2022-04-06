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Bakan Nebati ve Varank TOGG'u test etti

Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 13:21

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