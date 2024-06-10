Çin otomobllerine ek vergi: Şimdi ne olacak?

Çin'den ithal edilen otomobiller için vergi artırıldı. Yüzde 40 ek vergi geldi. Alınan yeni kararla, Çin menşeli araçlara uygulanan en düşük ilave gümrük vergisi 7 bin dolara çıkartılmış olacak. Peki, bu kararın etkileri ne olur? Ek vergi kararı ikinci eli nasıl etkiler? Otomotiv Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, NTV yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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