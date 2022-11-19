Çin'de sürücüsüz minibüs dönemi

Çin'de sürücüsüz araçlar giderek yaygınlaşıyor. Pekin'de sürücüsüz minibüsler de test sürüşlerine başlyor. "Dördüncü seviye otonom" olarak tanımlanan sürücüsüz minibüslerde ne direksiyon simidi, ne de sürücü koltuğu bulunuyor. Sürücüsüz minibüslerin Pekin'de havalimanlarında ve eğlence parklarında kullanılması planlanıyor.
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