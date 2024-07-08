Ehliyet sınavında yeni dönem: Park manevrasında iki deneme hakkı tanınacak
Sürücü adaylarının eğitim standartlarının daha iyi olması için hem kurs hem de sınavlarla ilgili yeni yönetmelik hazırlandı. Buna göre direksiyon sınavındaki park manevrası hakkı ikiye çıktı. Sınav süresi akıcı trafik de eklenerek 40 dakika olacak. Ayrıca sınav aşamalarında bataryanın ömrü, batarya seviyesi gibi elektrikli aracı da ilgilendiren sorular olacak. İşte adayları ilgilendiren yeni ayrıntılar...
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