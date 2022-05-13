Freni arızalanan Tesla son sürat kongre merkezine girdi
ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Geçtiğimiz hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini söyledi.
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