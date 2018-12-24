İkinci el otomobil satışları sıfırı 10'a katladı

24.12.2018 - 15:30

2018 yılının 10 ayında Emniyet ve Noterler Birliği'ne kayıtlı verilere göre sıfır otomobil satışlarının artan kur ve faizlere bağlı olarak yüzde 26.7 düşmesi, 2. el satışlarını sıçrattı. 10 ayda 2. el otomobil satışları yüzde 7.6 büyüyerek 4 milyon 580 bin adedi aşarken, satışların yüzde 54’ü ise 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştu. 10 ayda her sıfır otomobile karşı 10 adet 2. el otomobil satılırken, satılan 2. el otomobillerin yüzde 35’i ise 2 ve üstünde el değiştirdi. Türkiye’de ikinci el 10 araçtan 7’si akrabadan ya da güvenilen yakın çevreden alınıyor. İşte ayrıntılar...