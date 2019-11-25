Kış lastiği neden gerekli? (Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor)
1 Aralık'ta ticari araçlar için kış lastiği uygulaması başlıyor. Peki bu zorunluluğun sadece ticari araçlar için geçerli olması yeterli mi? kış lastiği olmayan araçları ıslak zeminde nasıl bir tehlike bekliyor? NTV ekibinden Korhan Varol, canlı yayında konuya ilişkin ayrıntıları Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Ethem Genim ile konuştu.
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