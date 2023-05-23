NTV ekibi Togg'un Gemlik'teki fabrikasında: Hedef bu yıl 28 bin araç
Bu yıl 28 bin araç üretmesi planlanan Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikası habercilere açıldı. Yerli otomobilin, 2025 yılbaşında Avrupa pazarına girmesi planlanıyor. NTV ekibinden Korhan Varol ve Alihan Sönmez hem aracın üretim aşamalarını izledi hem de test sürüşü yaptı.
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