Otoda senetle satış dönemi

Oto galericiler bankalardan kredi alamayanlara senetle araba satışına başladı. Minimum 12, maksimum 36 aylık senetlerle vadelendirilen araçlar için ise en başta yüzde 30'luk bir peşinat isteniyor. Peki, aynı senetli satış sistemi motosikletlerde de geçerli mi? İşte yanıtı... (Haber: Çağrı Ulu Kamera: Muhammet Tarakçı)
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