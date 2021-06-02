OTOFARK otomobil testi: Yeni Honda Jazz rakiplerinin önünde mi?
Test köşemizin bugünkü konuğu Honda'nın ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk modeli olan yeni Honda Jazz. Birkaç gün içinde ülkemizde satışa sunulacak hibrit Honda Jazz'ı detaylı olarak inceledik. Aracın performansı, tüketim verileri, iç mekanda sundukları gibi birçok konuyu ntv.com.tr Otomotiv Yazarı Onur Akçay test etti.
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ntv.com.tr 02.06.2021 - 11:13| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 11:45
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