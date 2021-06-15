OTOMOBİL TESTİ: Tasarımıyla dikkat çeken yeni Citroen C4

Kompakt hatchback sınıfında iddialı rakipleri bulunan Yeni Citroen C4 Türkiye’de 4 farklı motor ve 4 farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Yerden yüksek yapısı, “uçan halı etkisi” olarak tanımlanan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ve Akıllı Tablet Desteği gibi özellikleriyle dikkat çeken aracın performans, yakıt tüketimi, donanım başlıkları altında ntv.com.tr Otomotiv Yazarı Onur Akçay test etti.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 10:24 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 11:44

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