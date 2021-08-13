ODD Başkanı Ali Bilaloğlu: Talep karşılanamayabilir (Otomobilde ÖTV düzenlemesi)
Sıfır araçlarda ÖTV matrah limitleri değişti. 318 bin lirayı aşmayan sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 16'ya varan indirim gündemde. Sektör temsilcileri bu indirimin ikinci el fiyatlarına da yansımasını bekliyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloglu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilaloglu, yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olup fiyatlara hemen yansıyacağını belirtti. "Tüketiciler hızlı bir şekilde araba almaya çalışacak; ancak stok durumuna göre talep karşılanamayabilir" dedi.
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NTV Haber 13.08.2021 - 12:59| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 13:09
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