Suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçlar emniyete verildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen 23 lüks otomobil, emniyetin hizmetine verildi. Daha önce operasyonlarda ele geçirilen araçlar otoparklarda uzun süre kalıyordu veya çürümeye terk ediliyordu. Bu kez mahkeme tarafından emniyetin hizmetine geçirilmesine karar verildi.
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