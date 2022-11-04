TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti. Seri üretimin başladığı Gemlik'teki fabrikadan akıllı cihazların üretim sürecine ilişkin yeni görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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