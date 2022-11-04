TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla banttan inmişti. Seri üretimin başladığı Gemlik'teki fabrikadan akıllı cihazların üretim sürecine ilişkin yeni görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

OTOMOBİL HABERLERİ