TOGG dünya sahnesinde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergileniyor. Las Vegas'ta bulunan NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ilk tanıtımdaki bilgileri aktardı.
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NTV Haber 05.01.2022 - 23:05| Son Güncelleme : 05.01.2022 - 23:13
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