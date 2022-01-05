TOGG dünya sahnesinde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergileniyor. Las Vegas'ta bulunan NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ilk tanıtımdaki bilgileri aktardı.

Haberler - NTV Haber 05.01.2022 - 23:05 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 23:13

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