Togg'un eksi 40 derecede testleri sürüyor

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor. Togg, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı. Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
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Anadolu Ajansı 21.03.2022 - 05:29| Son Güncelleme : 21.03.2022 - 05:32
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