Trafik sigortasında yeni dönem: Kim, ne kadar prim ödeyecek?
Trafik sigortasında 1 Mayıs'tan itibaren yeni basamak sistemi devreye giriyor. Aracını hasarsız kullanan sürücüye yüzde 50 indirim, çok kaza yapan sürücüye yüzde 200 zam yansıtılacak. Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları tablosu da değişti. Gazeteci Noyan Doğan, konuya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.