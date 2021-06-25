TÜRKİYE’DE İLK TEST: 150 beygirlik yeni Seat Leon incelemesi

İlk üç nesli ile 2.2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan yeni Seat Leon tasarımı ve donanımıyla dikkat çekiyor. Kısa süre sonra ülkemizde satışa sunulacak hafif hibrit destekli 150 beygirlik Seat Leon'u Türkiye'de ilk defa ntv.com.tr Otomotiv Yazarı Onur Akçay test etti.

ntv.com.tr 25.06.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 18:40

DİĞER VİDEOLAR