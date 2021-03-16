Yolda zıplayarak giden otomobil görenlerin ilgisini çekiyor

Trabzon'da, Murat Karanlık'ın süspansiyonlarını değiştirerek modifiye ettiği 1987 model otomobili, yolda zıpladığı izlenimi veriyor. Karanlık, "Hayalini kurduğum şeyi neden gerçeğe dönüştürmeyeyim' dedim ve işe koyuldum. Bu arabayı yaptım” dedi.

DHA 16.03.2021 - 17:44 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 18:11

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