Pasaport 11 Mart 2019

Ortadoğu istikrarsızlık içinde... Trump yönetimi karmaşa içindeki bölgede yeni bir planı hayata geçirmeye çalışıyor.
Trump yönetimi, Ortadoğu'da ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" ile neyi hedefliyor? Planın amacı ne?
Yüzyılın Anlaşması'nı hangi bölge ülkeleri destekliyor? İsrail ile Suudi Arabistan hangi konuda yakınlaşıyor?
Mete Çubukçu ile Pasaport, Trump yönetiminin yüzyılın planı ile neyi amaçladığını ve planın detaylarını ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, 11 Mart Pazartesi 21.00'de NTV'de.