Pasaport 15 Temmuz 2019

16.07.2019 - 09:52

Fetullahçı Gülen Terör örgütü ya da kısaca FETÖ'nün 1966'da başlayan örgütlenme ve terör yapılanması 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar sürdü.

FETÖ’nün temellerini oluşturmasının ardından tüm alanlarda kadrolaşmaya girişti. Bu örgütlenme yıllarca sürdü. FETÖ devlet kadrolarının kılcal damarlarına kadar sızdı.

Devleti ele geçirme planını uygulayabilmek için, her türlü takiyeyi de yöntem olarak seçmişti.

15 Temmuz’da gerçek yüzü ortaya çıkan FETÖ’nün tarihçesi tüm yönleriyle ele alınıyor. Nasıl örgütlendiler, devlete nasıl sızdılar, hangi yöntemleri uyguladılar?

Mete Çubukçu ile Pasaport, 15 Temmuz Pazartesi 21.00’de NTV’de.