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Pasaport 17 Aralık 2018
18.12.2018 - 09:54

Fransa’da başlayan protestolar dünyanın dikkatini bu ülkeye çekti. Sarı yelekliler hareketi bir anda çığ gibi büyüdü. Fransa’daki sorun basit bir akaryakıt zammı protestosundan daha derinlerde. Peki, dünyanın önde gelen ekonomilerinden Fransa’da insanlar neden isyan etti? Sarı yelekliler hareketinin gerçek talepleri ne?
Mete Çubukçu ile Pasaport tüm dünyanın gözünü çevirdiği Fransa’daki protestoların nedenlerini ve Avrupa’ya yayılma ihtimalini ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport 17 Aralık Pazartesi 21.00’de NTV’de.

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