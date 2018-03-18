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Pasaport 17 Mart 2018
18.03.2018

Tarihi Değiştiren Savaş
Çanakkale'de bir savaş, bir mücadele ve bir direniş dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Çanakkale'de takılan itilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'nı istediği şekilde sonuçlandıramadı.
Çanakkale Savaşı bir müdafaa olmanın ötesinde Mustafa Kemal'in dehasını ortaya koyduğu askeri başarı sayılıyor. Dünyanın gidişatını değiştiren bu direniş mazlum uluslara da esin kaynağı oldu.
Mete Çubukçu ile Pasaport 18 Mart'taki Deniz Savaşları ve Çanakkale cephesinin dünya ve Türkiye tarihini nasıl etkilendiğini ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport 17 Mart Cumartesi saat 19.15'te NTV'de.

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