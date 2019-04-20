Pasaport 19 Nisan 2019

20.04.2019 - 12:58

Bir yanda İsrail'in ilhak adımları diğer yanda Trump'ın İran kararları... Arka arkaya alınan bu kararlar bölgedeki endişeyi arttırıyor. Ortadoğu'da Golan'ın ilhakı, ardından Batı Şeria için de aynı düşüncenin açıklanması ve ABD'nin İran'la ilgili son kararı Amerika-İsrail yapımı ortak bir plan gibi... Amerika ve İsrail bölgede sorunlu konuları "Oldu bitti"ye getirmek istiyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport, Trump ve İsrail'in Ortadoğu'yu daha da karmaşık hale getirecek adımlarını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 19 Nisan Cuma 21.00'de NTV'de.